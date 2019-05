MN - Collovati su Zapata: "Se fossi il Milan lo terrei, quando viene chiamato in causa fa sempre il suo"

Queste le parole rilasciate da Fulvio Collovati, ex giocatore rossonero, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News” sul futuro di Cristian Zapata, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno: "Io lo terrei se fossi il Milan. Sa bene qual è il suo ruolo, non fa mai polemica e quando viene chiamato in causa fa sempre il suo. In un gruppo di 25 giocatori ci può stare assolutamente".