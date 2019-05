MN - Eranio su Borini: "E' uno di quei giocatori che sono la fortuna degli allenatori"

Queste le parole rilasciate da Stefano Eranio, ex rossonero, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Borini è uno di quei giocatori che sono la fortuna degli allenatori. Ovunque lo metti fa sempre il suo, quando lo chiami risponde sempre presente. In una squadra servirebbe più uomini così. La società è stata brava a prenderlo, sono giocatori che alla lunga ti danno di più di quello che ti aspetti. Si fa trovare sempre pronto, è un grande professionista, peccato che non siano tutti così. La nuova dirigenza vuole giocatori così, per questo sono sicuro che il Milan tornerà presto grande".