MN - F. Galli: "Romagnoli merita la fascia da capitano, è importante la sua permanenza al Milan"

Intervenuto a Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”, l'ex rossonero Filippo Galli ha dichiarato:

Su Romagnoli: "Ha dimostrato di essere un giocatore maturo che merita la fascia da capitano. E' importante che resti al Milan, è un classe 1995, è giovane ma ha già grande esperienza. Ben venga la notizia della sua permanenza, è un perno importante del Milan del futuro".

Sulla stagione rossonera: "Non è ancora finita, il Milan si sta giocando ancora un grande obiettivo. Il destino non è nelle mani dei rossoneri, però il Milan deve innanzitutto fare il suo dovere e poi vedere cosa faranno le altre. Non dipende più solo dal Milan, è normale ci sia un po' di paura e incertezza nella testa dei tifosi".

Su Gattuso: "Toccherà alla società tirare le somme a fine stagione. L'obiettivo di inizio era la Champions, se non dovesse arrivare non so cosa potrà succedere. A fine campionato verranno fatte le giuste le valutazioni e si prenderà la decisione migliore".

Su Abate: "Se dovesse lasciare il Milan mi dispiacerebbe. Il Milan ha dato tanto ad Abate e viceversa. E' una decisione che spetta alla società, è normale che si cerchi di svecchiare un po' la rosa. Abate è sempre stato un grande professionista".