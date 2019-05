MN - F. Galli su Gattuso: "Toccherà alla società tirare le somme a fine stagione"

In merito al futuro della panchina del Milan, Filippo Galli, ex rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Toccherà alla società tirare le somme a fine stagione. L'obiettivo di inizio era la Champions, se non dovesse arrivare non so cosa potrà succedere. A fine campionato verranno fatte le giuste le valutazioni e si prenderà la decisione migliore".