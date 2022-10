MN - Fossati: "Il Milan di Pioli mi piace molto, gioca un calcio molto moderno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Milannews.it, Marco Ezio Fossati, ex giocatore rossonero ora all'Hajduk Spalato, ha rilasciato queste parole sul Milan di Pioli: "Se mi piace? Molto. Penso che giochi un calcio molto moderno e con idee ben precise. Sanno sempre cosa fare e come farlo. In questi ultimi due anni hanno raggiunto una consapevolezza e una maturità notevoli. Lo vedi da come affrontano le partite e fanno sempre scelte giuste. È molto bello guardarla e cerco sempre di apprendere qualcosa dai giocatori che giocano nel mio ruolo come Bennacer e Tonali”.

Clicca QUI per leggere l'intervista completa!!!