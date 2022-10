MN - Fossati su Dinamo Zagabria-Milan: "I rossoneri dovranno giocare una partita d’attacco perché i 3 punti sono fondamentali per la qualificazione"

MilanNews.it

Marco Ezio Fossati, ex giocatore rossonero ora all'Hajduk Spalato, ha parlato così a Milannews.it del match di domani dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria: "Credo che sarà un match che potrà dare sicuramente spettacolo. Entrambe le squadre vengono da un ottimo periodo di forma. La Dinamo, in casa, è sicuramente una squadra che cambia il suo atteggiamento rispetto a quando è andata a giocare in trasferta in Europa dove ha cercato una difesa molto più attenta. Il Milan dovrà giocare una partita d’attacco perché i tre punti sono fondamentali per la qualificazione. Mi aspetto una partita davvero affascinante”.

