MN - Galderisi su Pioli: "E' entrato nella testa e nel cuore dei suoi giocatori"

In merito al lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, l'ex rossonero Giuseppe Galderisi ha dichiarato a Milannews.it: "Un allenatore deve cercare di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. Questo non si fa con le chiacchiere ma con i fatti e Pioli lo ha dimostrato. Stefano ha proposto schemi adatti ai giocatori che ha e li ha convinti a dare qualcosa in più. Il giocatore poi capisce subito con chi ha a che fare e se dà qualcosa in più è perchè capisce che di fronte ha un tecnico di livello".

