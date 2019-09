MN - Galliani: "Sono totalmente a favore del nuovo stadio. Progetto preferito? Quello di Populous"

A margine della presentazione dei due progetti per il nuovo stadio di Milano, Adriano Galliani ha dichiarato a Milannews.it:

Sul nuovo stadio: "Mi ha fatto un effetto meraviglioso. E' il quarto San Siro: ce n'è stato uno dal 1926, uno dal 1957, uno dal 1990 e speriamo che presto ci sia un quarto San Siro. Non vedo nulla di non romantico. Una città come Milano non può rinunciare ad un investimento da 1,2 miliardi di euro".

Sul progetto preferito: "Il progetto di Populous, mi sembra un città della città di Milano che richiama la città di Milano. L'altro è bellissimo, ma mi sembra più simile ad altri bellissimi stadi che ci sono nel mondo. Quello di Populous è un progetto originale".

Su Milan-Monza nel suo stadio: "Me lo auguro (ride, ndr). Comunque è troppo bello questo progetto per non farlo. La strada è questa".

Sul nuovo stadio a Monza: "Stiamo ristrutturando l'attuale stadio".

Sui contrari allo stadio: "Sono contrario al fronte cittadino di Forza Italia che non vuole questo progetto. Il presidente si esprimerà. Bloccare lo sviluppo della città lo trovo davvero sbagliato. Sono totalmente a favore, non capisco come si può essere contro".

Su Monza: "Ha una dimensione diversa, non si possono fare confronti con Milano".