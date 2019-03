MN - Ganz racconta: "Ho due grandi ricordi legati ai derby. Vincere 5-0 contro l'Inter è tanta roba"

Maurizio Ganz, ex di Milan e Inter, ha raccontato a Milannews.it i suoi ricordi legati al derby di Milano: "Ho due grandi ricordi: uno è legato al derby di Coppa Italia che il Milan ha vinto 5-0. Rimarrà indelebile perchè quando vinci un derby 5-0 è sempre speciale, e poi sono stato protagonista non solo per il gol, ma anche per una grande prestazione. Quando è così, è davvero tanta roba. Oltre a questo match, mi ricordo molto bene anche il derby casalingo della stagione dello scudetto 1998-1999: stavamo perdendo 2-1, sono entrato nella ripresa e mi sono procurato il rigore che poi ha trasformato Albertini. Oltre ai cinque gol decisivi segnati nella rincorsa scudetto, anche se non ho segnato, quello rimane un momento fondamentale perchè abbiamo pareggiato una partita molto importante".