MN - Ielpo: "Maignan è una certezza, ha una personalità strabordante"

Ai microfoni di Milannews.it, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato così di Mike Maignan: "Ad oggi Mike è una certezza. Ha una personalità strabordante, ha un modo tutto suo di interpretare il ruolo che potrebbe esporlo a degli errori ma dalla sua ha un’efficacia e una plasticità pazzesche. Se rivedo un po’ di Dida in lui? No, Dida era più elegante, più classico. Maignan è un fascio di nervi che sta in campo in maniera incredibile”.