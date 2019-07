MN - Lodetti, consiglio a Cutrone: "Io resterei al Milan a giocarmi le mie carte"

In merito al futuro di Patrick Cutrone, Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it: "Se dovesse andare in prestito è evidente che avrebbe maggiori chance di giocare, ma io se fossi in lui resterei al Milan a giocarmi le mie carte. Al giorno d'oggi, però, i giovani vogliono giocare e non hanno pazienza. Io comunque gli consiglierei di restare al Milan".