MN - Lodetti su Giampaolo: "Ok il bel gioco, ma deve portare anche risultati"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Giovanni Lodetti ha commentato così la scelta del Milan di affidare la panchina a Marco Giampaolo: "Per lui essere in una grande squadra è una novità, ma a Genova ha fatto molto bene quindi credo sia una scelta giusta e ponderata da parte delle società rossonera. Forse non ha ancora il carisma da grande squadra, ma potrebbe fare molto bene al Milan. E' un tecnico a cui piace il bel gioco, però il Milan ha bisogno anche di un allenatore che porti risultati. Spero sia in grado di dare alla formazione rossonera l'impronta giusta per tornare presto ad essere una grande squadra. Non sarà facile, ma credo che la scelta di Giampaolo sia giusta".