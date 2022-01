MN - Lupi: "Il Milan sta facendo un ottimo lavoro con i giovani"

In merito alla politica dei giovani del Milan, Alessandro Lupi, ex tecnico del settore giovanile rossonero, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Lavorare con i giovani è fondamentale per un club. I giovani ci sono, ma anche la qualità che però bisogna saper lavorare. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro in questo settore, portare avanti i giovani è senza dubbio il futuro di ogni società per avere anche il bilancio in positivo. La crescita dei ragazzi passa dall’esperienza, che può essere acquisita direttamente attraverso il lavoro con la prima squadra o indirettamente con prestiti”.