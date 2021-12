MN - Mercato Milan, Eranio: "A gennaio prenderei anche un attaccante di prospettiva. Adli? Mi piace tanto"

In merito al mercato di gennaio del Milan, l'ex rossonero Stefano Eranio ha dichiarato a Milannews.it: "Dovrebbe trovare un bel centrale difensivo come aveva fatto un anno fa con Tomori. Anche se è vero che c'è Kalulu che è diventato un jolly interessante in difesa. Poi sarebbe ottimo trovare un attaccante più giovane e di grande prospettiva. Ci sono poi tanti giocatori che ritorneranno finalmente dagli infortuni e che possono essere visti come nuovi acquisti a gennaio, come per esempio Rebic e Calabria. Servirebbe poi un centrocampista di qualità, anche se di fatto lo ha già preso, cioè Adli del Bordeaux. L'ho visto giocare e mi piace tantissimo, può fare tutti i ruoli del centrocampo. E' un ottimo acquisto, sperando che arrivi già a gennaio. Con lui, un attaccante e un difensore centrale, questa squadre farebbe un ulteriore salto di qualità".