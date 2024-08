MN - Niang: "Al Milan troppo presto? Ero giovane ma pronto, sentivo di giocarmela"

vedi letture

Eroe della salvezza impossibile dell'Empoli, M'Baye Niang cerca una nuova avventura. L'attaccante senegalese, approdato in Toscana a gennaio, ha contribuito all'impresa con 6 reti in 14 partite, segnando la rete decisiva contro la Roma nei minuti di recupero dell'ultima giornata. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il senegalese ripercorre la sua ultima stagione e anche i suoi anni al Milan, club che l'ha portato in Italia quando aveva solo 17 anni.

Il tuo rapporto con l'Italia parte da molto lontano, dall'estate 2012. Hai 17 anni e ti compra il Milan. Cosa rappresenta per te questo club?

"Il Milan per me significa tanto, è il club che mi ha dato la possibilità di vivere momenti speciali in Europa. Ho incontrato persone stupende nel club, nello staff. Mi ha fatto molto crescere, il Milan rimane uno dei più grandi al mondo e va rispettato, perché ha una storia importantissima, bisogna giocare bene e dare 100%".

Rimpianti per essere arrivato troppo presto?

"Non direi, perché quando il Milan mi ha acquistato giocavo già tra i professionisti in Francia. Ovviamente per me fu un passo grande per la carriera, ma ero pronto e sentivo di giocarmela. Ho vissuto momenti molto belli, emozioni forti e comunque il Milan mi ha fatto crescere più velocemente. Rimarrà sempre nel mio cuore".