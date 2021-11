MN - Virdis: "Kessie ha fatto una stupidaggine sul primo rigore. Ibra non è ancora al meglio"

Pietro Paolo Virdis, commentando in esclusiva il derby di ieri sera, ha parlato anche delle prestazioni di Kessie e Ibrahimovic: “Kessie ha fatto una stupidaggine perché si è intestardito a voler portar palla in una zona pericolosa e ha fatto fallo da rigore su Calhanoglu. Il rigore c’era e non possiamo dire il contrario. Non penso che la questione contrattuale stia influenzando le prestazioni in campo dello stesso Kessie. Ibra? Secondo me non è nelle condizioni migliori e fa un po’ di fatica a livello fisico, si vede. Speriamo che giocando sempre di più migliori. Devo dire però che la sua presenza in campo è una rassicurazione per tutti gli altri giocatori, sono stimati a dare sempre il massimo”.