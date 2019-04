MN - W.Vecchi: "Peccato per l'infortunio di Paquetà. Reina? La sua esperienza gli sarà molto utile"

In merito al momento del Milan, William Vecchi, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulla costruzione del gioco dal basso: "Negli ultimi tempi si sta esagerando secondo me e si vedono gli effetti collaterali. E' una cosa che ci sta, ma non bisogna esagerare".

Sull'infortunio di Donnarumma: "Non ho capito perchè non l'ha buttata subito in fallo laterale, forse gli è rimbalzata male. A quel punto ha fatto un movimento strano e si è fatto male".

Su Reina: "La sua esperienza gli sarà molto utile, ha già vissuto momenti del genere nella sua carriera. Anche in allenamento la porta è uguale a quella della partita".

Sul finale di stagione: "La Juve non lascia nulla a nessuno. Sarà dura. Mi dispiace molto per l'infortunio di Paquetà. Meno male che i risultati di ieri sono stati positivi per il Milan".