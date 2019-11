MN - Zaccardo su Conti: "Tornare quello di prima dopo due problemi infortuni così gravi non è facile"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Cristian Zaccardo, ex giocatore del Milan, ha rilasciato queste parole su Andrea Conti: "Mi auguro che sia l'inizio della sua rinascita. Era una grande promessa, aveva fatto benissimo prima dei due gravi infortuni. Tornare da due problemi fisici così gravi non è facile, soprattutto dal punto di vista fisico. Non è detto che fisicamente torni quello di prima putroppo, però mi auguro che possa migliorare sotto altri aspetti, come per esempio quello dell'esperienza".