Modric-Milan, per Ambrosini è un sì: "Mossa intelligente e di grande prestigio. Il croato uno stimolo per i più giovani"

Massimo Ambrosini, ex bandiera e capitano del Milan, oggi opinionista per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per commentare la situazione attuale del club rossonero. Tra bilanci della stagione appena conclusa e prospettive future, Ambrosini ha analizzato i possibili scenari del mercato estivo, soffermandosi su nomi, strategie e obiettivi della dirigenza milanista.

Il sogno Modric

"Mi stupiva un po' l'interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza. Sì, l'età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene. Credo sia una mossa che darebbe prestigio e lustro anche dal punto di vista psicologico, perchè se giochi con Modric è una cosa abbastanza netta e chiara a tutti".