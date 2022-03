Montella: "Ho un po' di nostalgia dell'Italia. Valuterò con freddezza"

MilanNews.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor ed ex tecnico rossonero, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul suo futuro: "Un po' di nostalgia c'è anche se non mi riferisco al calcio. Parlo in generale. Quale errore non commetterò più in futuro? Quello di lasciarmi trasportare e non valutare con freddezza il progetto che mi verrà proposto".