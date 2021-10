Montolivo: "Insigne? Caso simile a Kessie: bravi Pioli e Spalletti a gettare acqua sul fuoco"

Riccardo Montolivo, che alla Fiorentina da calciatore ha vissuto una situazione delicata in scadenza di contratto, parla della scadenza di Lorenzo Insigne col Napoli. "Mi sembra una situazione simile a Kessie: allenatori e società mandano acqua sul fuoco, non creano problemi come successe a me. Pioli e Spalletti stanno cercando di ragionare sul bene comune. Il contratto va in secondo piano e questa è la cosa migliore per arrivare ai risultati".