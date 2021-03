Montolivo su Ibra: "E' tornato al Milan tra i dubbi di molti, ma fa ancora la differenza"

In merito al rendimento di Zlatan Ibrahimovic da quando è tornato al Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano rossonero, ha dichiarato a SkySport24: "Dopo la sua scelta di andare negli USA non pensavo che tornasse a giocare in Europa. E' tornato tra i dubbi di molti, ma invece ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Non lo pensavo nemmeno io".