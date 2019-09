Monza, Brocchi: “Avere Berlusconi e Galliani ci dà una grande spinta”

Cristian Brocchi, ex allenatore rossonero ed ora allenatore del Monza, intervenuto a Binario Sport, come riportato da monza-news.it, ha dichiarato: "Possiamo ancora migliorare, servirà il contributo di tutti. Di sicuro avere un presidente come Berlusconi e un ad come Adriano Galliani ci dà una grande spinta così come la nostra grande Curva. Ora spero che tutto lo stadio Brianteo ci spinga verso nuove vittorie".