Monza, contatti con Pazzini per l'attacco: è in scadenza con l'Hellas

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport il Monza avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con Giampaolo Pazzini, centravanti classe ‘84 in scadenza con l’Hellas Verona. Potrebbe essere l’ex centravanti di Milan – dove lavorò con il duo Berlusconi-Galliani – e Fiorentina – dove giocò con l’attuale tecnico brianzolo Brocchi – il grande colpo per l’attacco della società biancorossa che non nasconde le ambizioni di puntare subito alla Serie A. Prima però il Monza dovrà sfoltire la rosa dai tanti over presenti visto che le regole della Serie B permettono il tesseramento solo di diciotto elementi con più di 23 anni.