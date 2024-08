Monza, D.Maldini: "Fare più gol possibili è il mio obiettivo. Nesta? Ha grandi idee"

vedi letture

Daniel Maldini, attaccante del Monza, intervistato da Sky Sport, ha toccato vari punti tra cui la sua voglia di rendere quella appena iniziata la stagione del definitivo salto di qualità: "Quando sei piccolo pensi solo a giocare, non al cognome. Come primi ricordi da bambino, ho i campi del Vismara quando ero al Milan. Quando cresci inizi a essere più cosciente: prima vedi il calcio come solo un gioco, poi capisci che diventa un lavoro. Adesso è arrivato il momento giusto per fare un salto e far vedere le mie qualità.

Nesta? Ho fatto pochi allenamenti, ma è una gran persona e ha delle grandi idee. Fare più gol possibili è il mio obiettivo".