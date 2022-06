Monza, Galliani: "La promozione in Serie A è stata più difficile che vincere una Champions con il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Studio Buzzi srl

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza fresco di promozione in Serie A, ha parlato alla Gazzetta dello Sport confrontando così questo successo con i brianzoli con le Champions vinte da dirigente del Milan: "Emotivamente vale più di quei successi, anche se sono cose diverse. Il Milan però aveva già vinto in Champions prima di noi, mentre il Monza in A non c'era mai stato: vuol dire che la difficoltà era superiore a una Champions".