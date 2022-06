MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Monza potrebbe essere la prossima destinazione di Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all'Empoli in Serie A: stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, Galliani ha messo anche l'attaccante ex Milan in lista, che intanto sembra intenzionato a dire no al Genoa, non volendo scendere in Serie B.