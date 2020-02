Napoli, Gattuso: "Per come vedo il calcio oggi, preferisco cinque giocatori come me e cinque come Kakà e Ronaldinho"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona, Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha dichiarato: "Da allenatore, se preferisco undici giocatori come me o undici come Kakà o Ronaldinho? Per come vedo il calcio oggi, preferisco cinque giocatori come me e cinque come Kakà e Ronaldinho. Se metti undici giocatori di difesa e undici di attacco, secondo te chi vince? La difesa... Però da allenatore preferisco giocare con calciatori tecnici, è un dato di fatto" riporta tuttomercatoweb.com.