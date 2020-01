Napoli, Tapiro d'Oro a Gattuso: "Colpa mia, andiamo tutti da San Gennaro"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. L'ex tecnico rossonero ha parlato del momento in casa azzurra: "La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare. L'inviato del noto programma di Mediaset, lo ha allora incalzato, chiedendogli se non fosse meglio prendere San Gennaro al posto suo: "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi".