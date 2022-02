Nesta: "Il Milan in questa fase non può fare pazzie e si affida alle idee dei dirigenti"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: “Il Milan in questa fase non può fare pazzie e si affida alle idee dei dirigenti, che ultimamente sono state vincenti. Maldini ha un’intelligenza superiore alla media. Il Milan resta attrezzato, rispetto alla altre grandi deve riuscire a essere sempre al massimo, non può permettersi di perdere pezzi in una rosa che non è troppo lunga. Finora è riuscito a superare ogni problema con l’identità di gioco. In questo periodo, tra Covid e infortuni vari, devi anche essere fortunato: sono queste le situazioni che oggi fanno la differenza, non altre”.