Newcastle, l'abbraccio dei tifosi a Tonali: "Maestro del centrocampo"

vedi letture

La scelta di lasciare in panchina Sandro Tonali nel big match contro il Tottenham oggi ha sorpreso un po' tutti, specialmente dopo la partita giocata contro il Nottingham Forest di EFL Cup - poco più di un'ora. Ma coach Eddie Howe ha preferito escludere l'ex centrocampista del Milan dal ritorno al St' James Park dopo la squalifica per il caso scommesse e gli ha preferito Longstaff nel centrocampo a tre insieme a Bruno Guimaraes e Joelinton.

Un abbraccio dai tifosi. Tuttavia, come già dimostrato al triplice fischio del match contro i Tricky Trees, la Curva del Newcastle ha voluto tributare Tonali per il suo rientro a disposizione della squadra inglese. La testimonianza arriva da uno striscione, "Maestro del centrocampo, da Milano", il messaggio inviato all'ex rossonero che sta assistendo alla gara contro il Tottenham seduto con il resto delle riserve in panchina. La vicinanza mostrata dai tifosi che commuove per la trafila vissuta dal giocatore dopo 11 mesi di squalifica e sedici meeting con la Federazione, insieme ai bambini, per parlare di quanto accaduto.

Pagato ben 64 milioni di euro per "scipparlo" dalle mani del Milan, fin qui la prima stagione di Tonali con i Magpies è durata 12 partite nel 2023-24, prima che gli venisse comminato il divieto di giocare a livello mondiale dopo essere stato scoperto a scommettere su partite che coinvolgevano l'ex club Milan e anche il Newcastle in Premier League.