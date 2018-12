Nizza, Balotelli si sfoga con Vieira: "Voglio tornare in un top club"

Mario Balotelli, ex bomber rossonero, torna a far parlare di sé. L'attaccante italiano, che al Nizza non sta certo vivendo una stagione felice, si sarebbe sfogato col suo allenatore Patrick Vieira per la scarsa qualità dei suoi compagni di squadra. L'acceso dibattito, secondo i media francesi, è apparso in un video su Twitter, poi subito rimosso, al termine di una seduta di allenamento. "Non facciamo due passaggi di fila, è difficile giocare così - la critica di 'Supermario' -. Oggi mi sono arrivati solo quattro palloni buoni in venti minuti di lavoro. Voglio tornare a giocare in un top club". Il classe '90 quest'anno ha collezionato finora dieci presenze senza mai riuscire a segnare, mentre il Nizza è attualmente settimo in classifica con 25 punti.