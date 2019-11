Nocerino: "Milan, a gennaio servono giocatori esperti. Ibra? Ha tanta personalità e ti porta a dare tanto"

In merito al mercato di gennaio del Milan e al possibile ritorno di Ibrahimvic in rossonero, Antonio Nocerino, ex giocatore del Diavolo, ha dichiarato a Tuttosport: "Io prenderei giocatori esperti, un usato sicuro. Gente che sappia entrare nel gruppo e prendersi le responsabilità sulle spalle. Servono giocatori pronti, che non hanno paura dell’importanza della maglia e che conoscano il campionato italiano. Ibrahimovic? Io penso che uno come lui possa aiutare i giocatori che ha intorno, perché è un campione incredibile. Porta tanta personalità, è molto esigente e a mio avviso può essere un grande valore aggiunto. Lui pretende tanto e ti porta a dare tanto. Oltre a lui prenderei altri due giocatori che possano cambiare la mentalità ed eliminare la sensazione del non accontentarsi".