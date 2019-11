Nocerino su Pioli: "Buona scelta del Milan, è bravo"

Ai microfoni di Tuttosport, l'ex rossonero Antonio Nocerino ha rilasciato queste dichiarazioni su Stefano Pioli: "E’ un allenatore preparato, che conosce il campionato. Ed è bravo. È stata una scelta buona. Non so se a fine anno ci sarà un altro cambio, però in questo momento non è importante pensare a Pioli, al singolo. E’ importante pensare al Milan e uscire da questa situazione. L’unica cosa che ti dà la conferma del lavoro possono essere i risultati. La società sa bene quello che deve fare, perché sono persone preparate. Spero si torni a lottare per la Champions League".