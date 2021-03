Nocerino sul campionato 2011-12: "La storia del Milan è cambiata quell'anno, se avessimo vinto quello scudetto..."

Nell'intervista rilasciata a Carlo Pellegatti su YouTube, Antonio Nocerino, ex centrocampista milanista, è tornato a parlare del campionato 2011-2012. Ecco le sue parole: "Vincere lo scontro diretto a San Siro avrebbe dato una grande mazzata alla Juve e noi saremmo usciti ancora più forti da quella partita. E' una ferita ancora aperta perchè secondo me la storia del Milan è cambiata quell'anno. Se avessimo vinto quello scudetto, avremmo vinto ancora tanto negli anni successivi. Con lo scudetto, tanti giocatori non sarebbero andati via".