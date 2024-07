Non c'è ancora l'accordo fra Pioli e l'Al-Ittihad: situazione in stand-by

Negli scorsi giorni sembrava essere una cosa addirittura imminente, ma invece non sarebbe ancora stato raggiunto l'accordo fra Stefano Pioli e l'Al-Ittihad. A fare un po' il punto sulla situazione legata all'ex allenatore del Milan ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il quale ha spiegato che nelle ultime ore non ci sarebbe stata nessuna firma né tanto meno un passo in avanti nelle trattative, piuttosto complesse soprattutto da un punto di vista di dettagli, considerato il fatto che ci sarebbero alcune delicate questioni fiscali da risolvere prima di un'eventuale fumata bianca.

Le parti, desiderose di venirsi incontro, hanno trattato anche nella giornata di ieri senza però trovare una soluzione, ma l'impressione è che già in queste primissime ore del weekend ci saranno aggiornamenti importanti, su un fronte o un altro, per quanto concerne il passaggio di Stefano Pioli all'Al-Ittihad.

QUANTO GUADAGNERÀ PIOLI IN ARABIA SAUDITA? L'INDISCREZIONE

Secondo le indiscrezioni degli scorsi giorni, di Sky Sport e Fabrizio Romano, Stefano Pioli dovrebbe guadagnare uno stipendio compreso tra i 15 e i 18 milioni di euro a stagione, a fronte dei 4.5 milioni con cui è, ancora oggi, legato al club rossonero. Nonostante la situazione sia in un momento di stan-by, le parti sono fiduciose di raggiungere un accordo definitivo nelle prossime ore, sistemando anche le delicate questioni fiscali che tanto starebbero creando problemi.