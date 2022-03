Novellino: "Lo Scudetto lo vince il Milan, Ibrahimovic e Giroud sono fantastici"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Gaetano

Walter Novellino, allenatore della Juve Stabia nonché ex calciatore del Milan, è intervenuto a Radio Deejay dando un parere sulla lotta in atto per lo Scudetto: "Lo Scudetto lo vince il Milan: Ibra e Giroud sono fantastici, stanno aiutando i giovani a fare le giocate, basti pensare al rendimento di Leao. C'è anche l'Inter, ma ora è in difficoltà".