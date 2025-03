Nuovo ds Milan, Braida: "Apprezzo sia Paratici che Tare. Chi vedrei meglio in rossonero? Chi sbaglia meno..."

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del nuovo direttore sportivo che arriverà al Milan: "Paratici o Tare? Conosco bene entrambi. Fabio è stato anni alla Juve, poi ha maturato esperienza pure all’estero, al Tottenham: non arrivi (e ti mantieni) a certi livelli per caso. Igli, invece, ha contribuito ai buoni risultati della Lazio e ha dimostrato con ottime intuizioni di essere in gamba. Sono due nomi che apprezzo.

Chi vedrei meglio al Milan? Chi sbaglia meno (ride ndr). Quando un d.s. deve giudicare un calciatore o costruire una squadra, l’occhio clinico è la prima qualità e per me ce l’hanno sia Paratici che Tare. Poi non conosco nessun dirigente che non fa errori, quindi impossibile sapere oggi cosa farebbe uno o l’altro".