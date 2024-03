Obaretin: "Pioli allenatore eccezionale. Ai tempi del Milan prendevo spunto da Kjaer e Gabbia"

vedi letture

L'ex difensore del Milan Nosa Obaretin, oggi di proprietà del Napoli ma in prestito al Trento, in Serie C, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Casa di C', nel corso della quale ha parlato non solo di presente e futuro ma anche e soprattutto del passato in rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Quando avevo 9 anni sono andato al Cesena: lì ho fatto 5/6 stagioni. Sono andato nell’U15 e poi è arrivata la chiamata del Milan. In quel momento ero un quindicenne, ma è stato lì che ho capito di poter fare qualcosa di importante. All’inizio ero incredulo: era un onore per me potermi allenare in quella squadra".

Gli anni al Milan: "Aver fatto degli allenamenti con la prima squadra a Milanello per me, che sono milanista, ha significato davvero tanto. Ho potuto misurarmi con dei campioni come Leao – il mio calciatore rossonero preferito -, Giroud, Theo Hernandez… In quel periodo in panchina c’era già Pioli, che è un allenatore eccezionale. Guardavo sempre i difensori, soprattutto Tomori che mi ha impressionato tantissimo per la velocità, il fisico e la scelta nella giocata da fare. Prendevo spunto anche da Kjaer e da Gabbia. Ogni volta che andavo in prima squadra cercavo di apprendere qualcosa da quelli che avevano più esperienza".