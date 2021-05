Oddo su Juventus-Milan: "E' uno scontro diretto che significa tanto"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Fuori di Juve’, è intervenuto l’ex Milan Massimo Oddo, oggi allenatore. Ecco le sue parole su Juventus-Milan: "Mancano pochissime giornate, è uno scontro diretto che significa tanto, è quasi un’ultima spiaggia. Poi ci sono anche altre concorrenti e diventa tutto più complicato per chi perde. Non so chi prevarrà, è una partita aperta a tutto. Entrambe non arrivano in un momento felicissimo, conterà tutto ma soprattutto lo stato mentale”.