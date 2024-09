Oggi è il 29 settembre, giorno rossonero: auguri a Sheva nel ricordo di Berlusconi

Il 29 settembre, da più di 20 anni, è un giorno considerato un po' come il "Natale rossonero". Nella giornata di oggi infatti, in casa Milan, si festeggia il compleanno di due personalità che hanno fatto la storia del Diavolo, per un periodo di tempo anche insieme anche se uno in campo e l'altro fuori. Si parla ovviamente del compianto Silvio Berlusconi, storico presidente rossonero che ha scritto pagine mitiche del calcio per oltre trent'anni alla guida del Milan, e di uno dei suoi pupilli Andriy Schevchenko,

Oggi Berlusconi, morto nel giugno del 2023, avrebbe compiuto 88 anni. D'altro canto Shevchenko, che dopo diverse esperienze come allenatore anche in Italia sulla panchina del Genoa oggi ricopre il ruolo di presidente della Federazione calcistica ucraina, nella giornata odierna spegne 48 candeline. Insieme al Milan hanno vinto 1 Scudetto, 1 Champions League, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Supercoppa Europea. La redazione di MilanNews.it augura un felice compleanno ad Andriy e si stringe alla famiglia nel ricordo di Silvio.