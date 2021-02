Oggi Pobega affronta il suo passato e il suo futuro. Prototipo ideale del nuovo progetto Milan

E' una delle più belle sorprese di questo campionato, Tommaso Pobega. Non che sulle potenzialità del classe '99 ci fossero particolari dubbi, ma confermare sui campi di Serie A le buone impressioni date in Serie B non era scontato. Pobega ci sta riuscendo con prestazioni concrete e numeri da centrocampista scafato: dal suo arrivo a La Spezia, al netto di qualche noia fisica, sono 14 le presenze in campionato con 3 gol e 2 assist, quasi tutti decisivi. E dopo aver saltato l'ultima col Sassuolo per squalifica, Pobega è pronto a tornare in campo da protagonista proprio contro il Milan. Ovvero la squadra da cui Pobega è arrivato in Liguria e la squadra in cui verosimilmente tornerà alla fine del prestito. L'ex Pordenone infatti, prodotto del settore giovanile rossonero, incarna tutte le caratteristiche dei giocatori su cui Maldini, Massara e tutto il management rossonero hanno scelto di puntare. Qualità, personalità, professionalità e voglia di arrivare. Il tutto, come dimostra il progetto Milan, inevitabilmente legato alla carta d'identità.