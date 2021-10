On this day - 1 ottobre 2003: l’ultima presenza di Rivaldo con la maglia del Milan

L’1 ottobre 2003, il Milan affronto in trasferta il Celta Vigo (0-0 il risultato finale) in un match valido per la seconda giornata del girone H della Champions League: quella fu l’ultima presenza con la maglia rossonera di Rivaldo, il quale entrò in campo al 64’ al posto di Ricardo Kakà. Dopo la rescissione con il club milanista, il brasiliano tornò in patria al Cruzeiro.