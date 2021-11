On this day - 23 novembre 2010: l'ultimo gol in rossonero di Ronaldinho

Il 23 novembre del 2010, esattamente 11 anni fa, Ronaldinho mise a segno il suo ultimo gol con la maglia del Milan: nel match di Champions League contro l'Auxerre, valido per la 5^ giornata del girone C, l'attaccante brasiliano firmò il gol che chiuse la partita al 90' (0-2 per il Diavolo il risultato finale, di Ibrahimovic l'altra rete milanista).