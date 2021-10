On this day - 5 ottobre 2003: Kakà segna nel derby il suo primo gol in rossonero

Il derby della Madonnina del 5 ottobre 2003 fa conoscere a tutta Italia Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Kakà. Il brasiliano è l'acquisto dell'estate del Milan campione d'Europa in carica e nelle prime uscite in campionato dimostra di avere grande talento e una velocità notevole. Contro l'Inter è la quarta partita per il numero 22 brasiliano con la maglia rossonera e a inizio ripresa mette il suo primo sigillo, sfruttando un cross di Gattuso e superando Toldo con un colpo di testa. Per la cronaca il derby verrà vinto dal Milan per 3-1 con le reti anche di Inzaghi e Shevchenko, con Martins a segnare il gol della bandiera per l'Inter. Kakà nella sua carriera milanista arriverà a segnare complessivamente 104 gol.