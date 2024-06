Pagliuca: "Donnarumma il migliore ma molti non l'hanno perdonato, soprattutto i milanisti"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex portiere della Nazionale italiana Gianluca Pagliuca ha parlato di Italia in vista di EURO2024 soffermandosi in modo particolare su quello che ad oggi sarebbe il calciatore più forte e chiacchierato della squadra di Luciano Spalletti: Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni.

Gianluca Pagliuca, che stagione è stata per Donnarumma?

"Una bellissima stagione. Ha vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia, ha disputato un ottimo cammino in Champions League. Ho visto tutte le sue partite, è sempre stato importante e determinante. E' un ragazzo apposto, con la testa sulle spalle: merita di essere il portiere della nostra Nazionale".

L'esser capitano sarà uno sprone in più o un fardello?

"Ha già tantissima esperienza in Nazionale, può essere considerato un portiere maturo. Ha la personalità giusta per fare il capitano".

Quest'anno sembra aver trovato maggiore serenità

"Perché con Luis Enrique non è più in discussione, Pochettino il primo anno sbagliò tutto alternadolo a Keylor Navas. Però la verità è che ha sempre fatto bene, solo che in Italia in molti non gli perdonano la scelta che ha fatto, soprattutto i milanisti, e non vedono l'ora che sbagli qualcosa per dargli addosso. Anche la stampa è sempre stata molto dura nei suoi confronti".

Nel 2021 risultò il miglior giocatore del torneo. E' ancora oggi il miglior portiere della competizione?

"Sarà uno dei migliori, senza dubbio. Poi tre anni fa tirò fuori un Europeo incredibile e vinse addirittura il premio di miglior giocatore. Questa volta spero lo vinca un altro italiano, magari un attaccante".