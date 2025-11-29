Pancaro: "Bartesaghi mi piace molto. Modric? Non so se avrebbe giocatore nel mio Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato così di alcuni giocatori del Milan attuale come Leao, Bartesaghi e Modric: "Come si marca Leao? Stretto, duro, senza possibilità di farmi puntare. Devi giocargli attaccato alle caviglie. La sua fortuna è stata incontrare Allegri, che io conosco dai tempi in cui giocavamo a Cagliari. Lui è stato un genio nel capire che uno come Leao non deve correre all’indietro, ma fare una sola fase. Bartesaghi? Mi piace molto. E anche Palestra. Se Modric avrebbe giocato nel mio Milan o nella mia Lazio? Non so. Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf… farei fatica a toglierne uno".

Su Milan e Lazio che si affronteranno stasera a San Siro, il doppio ex terzino ha dichiarato: "Se il Milan può vincere lo scudetto? La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato. La Lazio? E’ il momento più basso della gestione Lotito. La società non programma, non fa investimenti ed è lontana dai vertici. All’interno di queste difficoltà, Sarri e la squadra stanno facendo il massimo. Tra i giocatori che amo di più c’è Gila: fortissimo".

