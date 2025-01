Pancaro non ha dubbi: "A Theo e Leao serviva un allenatore come Conceiçao"

In merito al lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero ed ex compagno di squadra alla Lazio tra il 1998 e il 2000, ha dichiarato a Tuttosport: "Sergio ha capito di avere poco tempo per poter incidere, quindi ha iniziato subito col farlo non tanto a livello tattico, dove ci vuole molto lavoro e non bastano pochi giorni, né pochi mesi, ma in quello mentale. Lui ha riacceso subito le motivazioni di calciatori molto forti e si è visto. Leao e Theo? Per la situazione che stavano vivendo entrambi i calciatori serviva proprio un allenatore come Conceiçao. Un tecnico con questo carattere, che spronasse i due giocatori nel modo giusto affinché si potessero esprimere al meglio.

Dove può arrivare il Milan in questa stagione? Sicuramente in campionato i rossoneri recupereranno tante posizioni, anche perché la classifica non rispecchia il valore reale della rosa, io vedo il Milan secondo solo all’Inter in questo senso. Questa iniezione di grande fiducia che c’è stata in Supercoppa potrà portare grande slancio sia in Serie A, che in Champions, competizione in cui Sergio vanta già grande esperienza per averci partecipato in più occasioni con il Porto".