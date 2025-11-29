Pancaro non ha dubbi: "La fortuna di Leao è stata incontrare Allegri. Max è stato un genio a capire che..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato così di alcuni giocatori del Milan attuale come Leao, Bartesaghi e Modric: "Come si marca Leao? Stretto, duro, senza possibilità di farmi puntare. Devi giocargli attaccato alle caviglie. La sua fortuna è stata incontrare Allegri, che io conosco dai tempi in cui giocavamo a Cagliari. Lui è stato un genio nel capire che uno come Leao non deve correre all’indietro, ma fare una sola fase. Bartesaghi? Mi piace molto. E anche Palestra. Se Modric avrebbe giocato nel mio Milan o nella mia Lazio? Non so. Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf… farei fatica a toglierne uno".

Su Milan e Lazio che si affronteranno stasera a San Siro, il doppio ex terzino ha dichiarato: "Se il Milan può vincere lo scudetto? La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato. La Lazio? E’ il momento più basso della gestione Lotito. La società non programma, non fa investimenti ed è lontana dai vertici. All’interno di queste difficoltà, Sarri e la squadra stanno facendo il massimo. Tra i giocatori che amo di più c’è Gila: fortissimo".

