Pancaro su Leao: "E' il giocatore che spacca in due le difese"

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Milan e Lazio, ha rivelato a SkySport24 chi potrebbero essere i due giocatori chiave nel match di stasera: "Per la Lazio è facile dire Immobile, che sta stupendo tutti e ha una media realizzativa da grande campione. Anche quando gioca in Nazionale dovrebbe essergli riconosciuto questo status perchè è un grande attaccante. Nel Milan a me piace tanto Leao, quando è mancato i rossoneri hanno fatto più fatica. E' bravissimo nell'uno contro uno ed è quello che spacca in due le difese".